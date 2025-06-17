«Ливерпуль», «МЮ» и «Ноттингем» интересуются Фофана из «Лиона». «Челси» уже общался с французами, они хотят 50+ млн евро за 20-летнего вингера (L’Équipe)

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Маликом Фофана из «Лиона».

Ранее сообщалось , что «Челси» обратился к французскому клубу по поводу возможного трансфера 20-летнего игрока, но еще не сделал официального предложения.

По информации L’Équipe, в вингере также заинтересованы «Манчестер Юнайтед », «Ноттингем Форест » и «Ливерпуль ». Последние начали переговоры с агентами Фофана.

Отмечается, что «Лион » хочет получить за футболиста сборной Бельгии не менее 50 млн евро.

В прошедшем сезоне Лиги 1 Фофана отметился 5 голами и 4 результативными передачами в 29 матчах.