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  • «Ливерпуль», «МЮ» и «Ноттингем» интересуются Фофана из «Лиона». «Челси» уже общался с французами, они хотят 50+ млн евро за 20-летнего вингера (L’Équipe)
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«Ливерпуль», «МЮ» и «Ноттингем» интересуются Фофана из «Лиона». «Челси» уже общался с французами, они хотят 50+ млн евро за 20-летнего вингера (L’Équipe)

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Маликом Фофана из «Лиона».

Ранее сообщалось, что «Челси» обратился к французскому клубу по поводу возможного трансфера 20-летнего игрока, но еще не сделал официального предложения.

По информации L’Équipe, в вингере также заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль». Последние начали переговоры с агентами Фофана.

Отмечается, что «Лион» хочет получить за футболиста сборной Бельгии не менее 50 млн евро.

В прошедшем сезоне Лиги 1 Фофана отметился 5 голами и 4 результативными передачами в 29 матчах.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: L’Équipe
logoМалик Фофана
logoЛиверпуль
logoлига 1 Франция
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