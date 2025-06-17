«Если не будет Ирана, то не будет и меня». Вингер «Херенвена» Джаханбахш на фоне атак Израиля выложил видео с видами Ирана

Алиреза Джаханбахш выложил пост по поводу атак на Иран.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированный удар по военным и инфраструктурным объектам Ирана, включая ядерные. Атаки со стороны обеих стран продолжаются до сих пор.

Вингер «Херенвена», выступавший за «Фейеноорд» и «Брайтон», выложил в сторис инстаграма видео с видами Ирана.

«Если не будет Ирана, не будет и меня✨❤️. Живи долго, Иран🫶», – написал Джаханбахш.

Скриншоты: instagram.com/alirezajb_official