«Если не будет Ирана, то не будет и меня». Вингер «Херенвена» Джаханбахш на фоне атак Израиля выложил видео с видами Ирана
Алиреза Джаханбахш выложил пост по поводу атак на Иран.
В ночь на 13 июня Израиль нанес массированный удар по военным и инфраструктурным объектам Ирана, включая ядерные. Атаки со стороны обеих стран продолжаются до сих пор.
Вингер «Херенвена», выступавший за «Фейеноорд» и «Брайтон», выложил в сторис инстаграма видео с видами Ирана.
«Если не будет Ирана, не будет и меня✨❤️. Живи долго, Иран🫶», – написал Джаханбахш.
Скриншоты: instagram.com/alirezajb_official
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Алирезы Джаханбахша
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