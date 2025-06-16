Вингер «Тоттенхэма» Соломон не может покинуть Израиль после свадьбы из-за конфликта страны с Ираном
Игрок «Тоттенхэма» застрял в Израиле из-за конфликта с Ираном.
Вингер лондонского клуба и сборной Израиля Манор Соломон на прошлой неделе вернулся на родину. Там он и его девушка Дана Вошина сыграли свадьбу.
Однако теперь футболист не может вернуться обратно – воздушное пространство над страной закрыто из-за конфликта с Ираном. Источник, близкий к Соломону, сказал, что игрок сможет покинуть Израиль только «когда небо откроется», и добавил, что они надеются услышать больше новостей к концу недели.
«Мы постоянно ведем диалог со всеми нашими игроками относительно их благополучия», – заявил представитель «Тоттенхэма».
Сезон-2024/25 Соломон провел в «Лидсе» на правах аренды. На его счету 10 голов и 12 результативных передач в 39 матчах Чемпионшипа.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
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