«За Иран, за нашу родину и нашу землю. Пока вы есть, мы ни о чем не беспокоимся🇮🇷🙏🏽». Экс-хавбек «Оренбурга» Горбани на фоне атак Израиля выложил фото иранского военного летчика

Мохаммад Горбани опубликовал пост об атаках на Иран.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированный удар по военным и инфраструктурным объектам Ирана , включая ядерные. Атаки со стороны обеих стран продолжаются до сих пор.

Бывший полузащитник «Оренбурга », выступающий за «Аль-Вахду» из ОАЭ, выложил в сторис инстаграма фото иранского военного летчика.

«Пока вы есть у нас, мы ни о чем не беспокоимся. Мы вместе, за Иран, за нашу родину, за нашу землю🇮🇷🙏🏽», – написал Горбани .