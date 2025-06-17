«За Иран, за нашу родину и нашу землю. Пока вы есть, мы ни о чем не беспокоимся🇮🇷🙏🏽». Экс-хавбек «Оренбурга» Горбани на фоне атак Израиля выложил фото иранского военного летчика
Мохаммад Горбани опубликовал пост об атаках на Иран.
В ночь на 13 июня Израиль нанес массированный удар по военным и инфраструктурным объектам Ирана, включая ядерные. Атаки со стороны обеих стран продолжаются до сих пор.
Бывший полузащитник «Оренбурга», выступающий за «Аль-Вахду» из ОАЭ, выложил в сторис инстаграма фото иранского военного летчика.
«Пока вы есть у нас, мы ни о чем не беспокоимся. Мы вместе, за Иран, за нашу родину, за нашу землю🇮🇷🙏🏽», – написал Горбани.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Мохаммада Горбани
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