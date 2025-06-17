Антонио из «Вест Хэма» впервые сыграл после перелома ноги в ДТП. Форвард пропустил 7 месяцев
Микаил Антонио сыграл впервые за семь месяцев после ДТП.
Форвард «Вест Хэма» попал в автоаварию 7 декабря, не справившись с управлением «Феррари» в пригороде Лондона.
Он перенес операцию в связи с переломом ноги и должен был пропустить около года.
Антонио вышел на замену на 85-й минуте матча Кубка КОНКАКАФ между Ямайкой и Гватемалой (0:1). 35-летний ямайский форвард не отметился результативными действиями.
Его действующий контракт с «Вест Хэмом» рассчитан до 30 июня 2025 года.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: BBC
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