Антонио из «Вест Хэма» впервые сыграл после перелома ноги в ДТП. Форвард пропустил 7 месяцев

Микаил Антонио сыграл впервые за семь месяцев после ДТП.

Форвард «Вест Хэма» попал в автоаварию 7 декабря, не справившись с управлением «Феррари» в пригороде Лондона.

Он перенес операцию в связи с переломом ноги и должен был пропустить около года.

Антонио вышел на замену на 85-й минуте матча Кубка КОНКАКАФ между Ямайкой и Гватемалой (0:1). 35-летний ямайский форвард не отметился результативными действиями.

Его действующий контракт с «Вест Хэмом » рассчитан до 30 июня 2025 года.

Форвард «Вест Хэма» Антонио отправился на свалку, чтобы посмотреть на остатки своего Ferrari после ДТП: «Осознал, насколько я был близок к смерти. Машина превратилась в хлам»