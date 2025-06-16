«Бавария» контактировала с Фермином. Хавбек хочет остаться в «Барсе» (Бен Джейкобс)

«Бавария» проявляла интерес к Фермину Лопесу.

По информации журналиста Бена Джейкобса, мюнхенский клуб связывался с полузащитником «Барселоны» – контакты носили «ознакомительный» характер.

Однако сам футболист предпочитает остаться в своей нынешней команде.

В минувшем сезоне Ла Лиги Лопес провел 28 матчей, отличившись 6 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь .