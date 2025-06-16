«Бавария» контактировала с Фермином. Хавбек хочет остаться в «Барсе» (Бен Джейкобс)
«Бавария» проявляла интерес к Фермину Лопесу.
По информации журналиста Бена Джейкобса, мюнхенский клуб связывался с полузащитником «Барселоны» – контакты носили «ознакомительный» характер.
Однако сам футболист предпочитает остаться в своей нынешней команде.
В минувшем сезоне Ла Лиги Лопес провел 28 матчей, отличившись 6 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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