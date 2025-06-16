У тер Стегена нет соглашения с «Галатасараем», «МЮ» и «Монако» тоже было отказано. Вратарь хочет остаться в «Барсе» и убежден, что может быть основным (Елена Кондис)

Марк-Андре тер Стеген может остаться в «Барселоне».

Ранее сообщалось , что 33-летнего вратарь близок к переходу в «Галатасарай».

По данным журналистки COPE Елены Кондис, немец выразил желание продолжить выступать в каталонском клубе.

У тер Стегена нет соглашения с «Галатасараем », «Монако » или «Манчестер Юнайтед ». Все заинтересованные в нем клубы получают один и тот же ответ: он не продается. Вратарь ранее уже ясно выразил свое твердое намерение остаться и не планирует делать заявления каждую неделю, так как считает, что «это ослабит его имидж».

Прямо сейчас футболист находится в отпуске в Греции. Он убежден, что может быть основным вратарем «Барсы» и готов к конкуренции. Утверждается, что Марк-Андре даже не думает о расторжении контракта с «Барселоной», срок действия которого истекает в 2028 году.