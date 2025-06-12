Даку будет зарабатывать до 2,2 млн евро в случае перехода в «Зенит» («Чемпионат»)
Мирлинд Даку будет зарабатывать около 2 миллионов евро в «Зените».
Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые предлагают 8 миллионов евро за нападающего «Рубина».
По информации «Чемпионата», в случае перехода в петербургский клуб албанец будет зарабатывать до 2,2 млн евро в год. Отмечается, что стороны близки к соглашению.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Даку провел 26 матчей и забил 15 голов. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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