Даку будет зарабатывать до 2,2 млн евро в случае перехода в «Зенит» («Чемпионат»)

Мирлинд Даку будет зарабатывать около 2 миллионов евро в «Зените».

Ранее сообщалось , что сине-бело-голубые предлагают 8 миллионов евро за нападающего «Рубина ».

По информации «Чемпионата», в случае перехода в петербургский клуб албанец будет зарабатывать до 2,2 млн евро в год. Отмечается, что стороны близки к соглашению.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Даку провел 26 матчей и забил 15 голов. Его статистика – здесь .