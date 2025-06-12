Первый тренер Соболева о возможном переходе Даку в «Зенит»: «Продадут Кассьерру, скорее всего. Александр не слабее Мирлинда, их можно вместе выпускать»

Первый тренер высказался о будущем Александра Соболева в «Зените».

Ранее сообщалось , что сине-бело-голубые могут заплатить за форварда до 10 млн евро с учетом бонусов. Даку предложили зарплату более 3,5 млн евро в год.

– У Соболева есть и другие серьезные конкуренты в команде. Конечно, Даку – серьезный конкурент. Может, «Зенит» тогда кого-то продаст.

– Может ли Соболев оказаться тем футболистом, который покинет «Зенит»?

– Не думаю. Скорее всего, продадут Кассьерру, а не Соболева. «Зенит» может играть в два центральных нападающих. Мы не знаем, какие планы у Семака. В команде будет перестройка.

– Соболев сильнее Даку?

– Не слабее точно. Когда Александру дают играть, он себя проявляет. Даку и Соболев – два разных форварда. Их можно вместе выпускать на поле. Не думаю, что Соболева куда-то отпустят, – сказал Александр Горбунов.