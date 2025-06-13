Шаронов о Даку и «Зените»: «У Семака очень большие возможности по сравнению с другими, но в футболе не все решают деньги. «Краснодар» с другой стратегией стал чемпионом»

Роман Шаронов высказался о вероятном переходе Мирлинда Даку из «Рубина» в «Зенит».

«Зенит » совершает очень много трансферов. В этом состоит политика клуба, ведь им позволяют финансы. Но «Краснодар » с другой стратегией стал чемпионом России. У каждого клуба своя философия, однако в футболе не все решают деньги — прошедший сезон это подтвердил.

Скорее всего, покупка Даку — это желание Семака , как и в случае с Соболевым и другими футболистами. У Сергея Богдановича очень большие возможности по сравнению с тренерами других команд. Если судить по последним трем сезонам, только «Спартак» составляет конкуренцию в плане трат. Дальше — большое отставание», — сказал бывший тренер «Рубина ».