Прудников о Заболотном: «Фанаты «Спартака» будут негативно настроены из-за его игры за ЦСКА. Все может измениться, если он будет результативен»
Александр Прудников высказался о трансфере Антона Заболотного в «Спартак».
Ранее стало известно, что красно-белые и 34-летний форвард «Химок» обсуждают контракт по схеме «1+1».
«Если его берут как основного форварда, тогда он должен забивать в каждой игре и вести команду за собой. А как игрока замены можно было взять кого-то помоложе.
Минус в том, что фанаты «Спартака» будут негативно к нему настроены из-за его игры за ЦСКА. Но все может измениться, если он будет результативным нападающим», – сказал бывший футболист «Спартака».
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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