Прудников о Заболотном: «Фанаты «Спартака» будут негативно настроены из-за его игры за ЦСКА. Все может измениться, если он будет результативен»

Александр Прудников высказался о трансфере Антона Заболотного в «Спартак».

Ранее стало известно , что красно-белые и 34-летний форвард «Химок» обсуждают контракт по схеме «1+1».

«Если его берут как основного форварда, тогда он должен забивать в каждой игре и вести команду за собой. А как игрока замены можно было взять кого-то помоложе.

Минус в том, что фанаты «Спартака » будут негативно к нему настроены из-за его игры за ЦСКА . Но все может измениться, если он будет результативным нападающим», – сказал бывший футболист «Спартака».