Тер Стеген договорился о переходе в «Галатасарай». Трансфер завершат, если «Барса» не потребует большую сумму (Fanatik)
Марк-Андре тер Стеген близок к переходу в «Галатасарай».
Турецкий клуб достиг соглашения с голкипером «Барселоны», сообщает Fanatik.
Ожидается, что трансфер будет завершен, если каталонцы не потребуют большую сумму.
Со статистикой 33-летнего вратаря можно ознакомиться здесь.
Тер Стеген считает, что «Барселона» через прессу вынуждает его уйти, и шокирован этим. Голкипер не намерен покидать клуб летом и готов бороться за место в основе (Diario Sport)
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Fanatik
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