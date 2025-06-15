Тер Стеген договорился о переходе в «Галатасарай». Трансфер завершат, если «Барса» не потребует большую сумму (Fanatik)

Марк-Андре тер Стеген близок к переходу в «Галатасарай».

Турецкий клуб достиг соглашения с голкипером «Барселоны», сообщает Fanatik.

Ожидается, что трансфер будет завершен, если каталонцы не потребуют большую сумму.

Со статистикой 33-летнего вратаря можно ознакомиться здесь .

Тер Стеген считает, что «Барселона» через прессу вынуждает его уйти, и шокирован этим. Голкипер не намерен покидать клуб летом и готов бороться за место в основе (Diario Sport)