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Фонт о выборах президента «Барсы» в 2026-м: «Мы работаем над альтернативой непрозрачной модели Лапорты. Финансовое управление должно гарантировать максимальные спортивные результаты»

Виктор Фонт намерен представить альтернативу на выборах президента «Барселоны».

В прошлом месяца действующий президент клуба Жоан Лапорта подтвердил свое участие в выборах 2026 года.

«Мы близки к следующим выборам. Члены должны иметь возможность выбирать между моделью президента, которая является персоналистской, президентской, с доверенными людьми, друзьями и семьей, и непрозрачной. Мы должны противопоставить ей модель «Барсы» и ее людей.

Мы работаем над тем, чтобы помочь продвинуть эту альтернативу. Мы считаем, что нам нужно перевернуть страницу, чтобы защитить модель собственности и убедиться, что это финансовое управление гарантирует нам максимальные спортивные результаты.

Сейчас мы вступаем в фазу, в которой мы должны попытаться построить альтернативу со всеми, кто разделяет наше мнение, и сосредоточиться на том, чтобы сосьос понимали доступные варианты: текущая модель с маленькой прозрачностью и та, которая противоречит такому способу ведения дел», – заявил в эфире Catalunya Ràdio Фонт, ранее уже баллотировавшийся в президенты «Барсы».

Фонт о «Барсе»: «Руководство все больше отворачивается от людей, вводит их в заблуждение. Клуб должен принадлежать своим болельщикам, иначе его вообще не будет»

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
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Виктор Фонт
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