Деку подал в суд на экс-кандидата в президенты «Барсы» Фонта – тот намекал на возможные нарушения при трансфере Роке

Деку подал в суд на бывшего кандидата в президенты «Барселоны».

В январе Виктор Фонт намекнул на возможные нарушения при трансфера Витора Роке в «Барселону»: «Деку предложил его, когда еще был агентом Витора, и первое, что он сделал, придя в клуб – подписал его. Очевидно, что игрок не подходит команде».

Узнав об этом заявлении, спортивный директор каталонского клуба подал в суд на экс-кандидата в президенты «блауграны».

Витор Роке был куплен у «Атлетико Паранаэнсе» летом 2023 года за 30+31 млн евро. Игрок присоединился к «Барселоне» зимой 2024 года. Сейчас он выступает за «Бетис» на правах аренды.