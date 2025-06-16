Фонт о «Барсе»: «Руководство все больше отворачивается от людей, вводит их в заблуждение. Клуб должен принадлежать своим болельщкам, иначе его вообще не будет»
Виктор Фонт раскритиковал нынешний менеджмент «Барселоны».
«Больше всего меня огорчает то, что руководство все больше отворачивается от народа. Люди мечтают о «Барсе», где все прозрачно объясняется сосьос, где мы не прячемся за соглашениями о конфиденциальности и не вводим людей в заблуждение.
Мы должны отдать приоритет тем секторам, где сосьос с абонементами важнее туристов, где легендам рады и они не уходят незаметно.
«Барса» должна принадлежать своим болельщкам, иначе ее вообще не будет», – заявил экс-кандидат в президенты «Барсы» в эфире Catalunya Ràdio.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?24712 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости