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Фонт о «Барсе»: «Руководство все больше отворачивается от людей, вводит их в заблуждение. Клуб должен принадлежать своим болельщкам, иначе его вообще не будет»

Виктор Фонт раскритиковал нынешний менеджмент «Барселоны».

«Больше всего меня огорчает то, что руководство все больше отворачивается от народа. Люди мечтают о «Барсе», где все прозрачно объясняется сосьос, где мы не прячемся за соглашениями о конфиденциальности и не вводим людей в заблуждение.

Мы должны отдать приоритет тем секторам, где сосьос с абонементами важнее туристов, где легендам рады и они не уходят незаметно.

«Барса» должна принадлежать своим болельщкам, иначе ее вообще не будет», – заявил экс-кандидат в президенты «Барсы» в эфире Catalunya Ràdio.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
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