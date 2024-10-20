Виктор Фонт: «Барса» способна на хороший спортивный момент в разгар экономического, институционального и социального кризиса. Представьте, как сильны мы были бы при грамотном руководстве»

Виктор Фонт оценил шансы «Барсы» выйти из финансового кризиса.

В субботу сосьос «Барселоны» утвердили финансовый отчет с убытком в 91 млн евро за прошлый сезон. Оппозиция Жоану Лапорте призывала отклонить его, считая данные заниженными.

«Мы бы предпочли, чтобы Ассамблея была более открытой и прозрачной, особенно в вопросах подсчета голосов и контроле посещаемости. Но мы должны уважать результаты модели правления, даже если она устарела и нуждается в срочной модернизации.

Мы продолжим помогать в исправлении сложной ситуации в клубе. Мы добьемся своего скорее раньше, чем позже. Мы «Барса», и нас не остановить. Если мы способны показать хороший спортивный момент в разгар экономического, институционального и социального кризиса, то давайте представим, насколько сильны мы были бы при грамотном руководстве», – сказал экс-кандидат в президенты «Барселоны».

«Барса» должна уже 2,48 млрд евро, а доходы ниже, чем при Бартомеу – худшая ситуация в нашей истории. У Лапорты тот же стиль – неумение управлять и лживые отчеты». Фонт о финансах клуба