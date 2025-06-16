Канисарес о КЧМ: «Упущена прекрасная возможность отдохнуть, игрокам лучше быть в отпуске, чтобы все могли выступить на 100% в следующем сезоне. Посмотрим, не заплатят ли они за это травмами»

Сантьяго Канисарес высказался против проведения клубного чемпионата мира.

Турнир в США, в котором принимают участие 32 команды, начался 14 июня и продлится до 13 июля.

«Честно говоря, я думаю, что игрокам лучше быть в отпуске, чем играть на чемпионате мира. Потому что я не считаю, что сейчас время требовать что-либо от кого-либо. Это время для перезарядки и подготовки к следующему сезону.

Я думаю, что многим игрокам придется заплатить за это. Они очень поздно закончат сезон, в котором было больше матчей Лиги чемпионов, чем когда-либо прежде.

Я думаю, что упускается прекрасная возможность отдохнуть, чтобы все могли выступить на 100% в следующем году. Кто бы ни был на чемпионате мира и как далеко ни прошел, посмотрим, не заплатят ли они за это травмами, и посмотрим, как начнется Ла Лига », – сказал бывший вратарь «Валенсии».