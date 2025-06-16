Уго Льорис: «Нельзя сказать, что участие в КЧМ неинтересно для игроков, но приходится подстраиваться под график. Я ожидал менее интенсивного ритма в МЛС, но везде одно и то же»

Уго Льорис отметил загруженность графика футболистов перед матчем КЧМ.

Сегодня «Лос-Анджелес» сыграет с «Челси » на клубном чемпионате мира. Игра пройдет в 22:00 по московскому времени.

«Честно говоря, когда я пришел в МЛС , я ожидал менее интенсивного ритма матчей, чем в Европе. Но потом начинаешь понимать, что много путешествуешь, игр столько же, сколько и в Европе, ты также участвуешь в Лиге чемпионов, КОНКАКАФ, клубном чемпионате мира и кубке против мексиканских команд.

Везде одно и то же, много соревнований, и игрокам приходится подстраиваться под график. Кроме того, нельзя сказать, что участие в клубном чемпионате мира неинтересно для футболистов. Затем наступит момент решить, особенно для европейских игроков, сколько дней и недель они будут отдыхать морально и физически перед следующим сезоном.

Как только закончится турнир, мы должны вернуться к рутине матчей МЛС, что тоже непросто. Игрокам приходится подстраиваться под график. Я здесь не для того, чтобы ставить под сомнение расписание. Я здесь только для того, чтобы сказать вам, что нам нравится быть здесь, и мы сделаем все возможное», – сказал голкипер «Лос-Анджелеса».

Льорис о протестах против иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе: «Социальная напряженность есть во всем мире, но многие наши фанаты – латиноамериканцы, поэтому мы особенно чувствительны к этому»