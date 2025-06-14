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Профсоюз игроков Англии поддержал иск к ФИФА о злоупотреблении властью из-за летнего КЧМ: «Это бесконечный футбольный календарь, без существенного перерыва его не выдержать»

Глава профсоюза игроков Англии недоволен форматом клубного чемпионата мира.

Ассоциация профессиональных футболистов Англии присоединилась к судебному иску против ФИФА в брюссельском суде, обвиняя Международную федерацию футбола в злоупотреблении властью.

«Игроки очень четко высказались о последствиях непрерывного футбола – перехода от крупных международных турниров к полному внутреннему сезону, а затем сразу к постсезонным международным матчам. Это бесконечный футбольный календарь, и без существенного перерыва выдержать просто невозможно.

Хотя игроки и их профсоюзы говорили о влиянии растущих требований, очень важно, что эти опасения теперь подкрепляются экспертами, которые работают на местах и понимают эти проблемы.

Новое исследование Delphi подчеркивает необходимость иметь периоды без футбола для надлежащего отдыха и восстановления. Например, игроки хотят и просят о действительно гарантированном летнем перерыве. Это будет разумный шаг, который будет полезен для игроков и для футбола в целом.

Речь идет не просто о том, чтобы посмотреть на календарь и сказать «хватит» – без конкретных предложений. Специалисты в области медицины согласны с тем, что есть конкретные и неотложные меры, которые футбол может принять для защиты здоровья игроков», – подчеркнул Махета Моланго.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Times
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