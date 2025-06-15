Кафу о КЧМ: «Футболисты измотаны, риск травм очень высок. После турнира пора будет готовиться к новому сезону, а через год – чемпионат мира»
Кафу считает, что клубный чемпионат мира приведет к большому количеству травм.
«Футболисты устали, измотаны, но никто не любит проигрывать, поэтому я ожидаю красивого зрелища.
Если ты доходишь до финала или полуфинала, нужно учитывать, что, как только ты вернешься с турнира, уже будет пора готовиться к следующему сезону. А через год еще и чемпионат мира в США. Риск травм очень высок.
Думаю, через несколько месяцев придется поразмыслить над этой темой», – сказал бывший игрок сборной Бразилии Кафу.
Кафу об Анчелотти в сборной Бразилии: «Для меня он самый бразильский итальянец в мире. В обороне команда при нем уже сделала большой шаг вперед»
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: La Gazzetta dello Sport
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