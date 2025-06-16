  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Девушка Мэддисона снова беременна двойней. У пары родились разнояйцевые близнецы в 2023-м
Фото
44

Девушка Мэддисона снова беременна двойней. У пары родились разнояйцевые близнецы в 2023-м

Девушка Джеймса Мэддисона снова беременна двойней.

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии и его спутница модель Кеннеди Алекса уже воспитывают троих детей. Первенец пары Лео родился в 2021 году, в 2023-м на свет появились Делайла и Роум – разнояйцевые близнецы.

Разнояйцевые близнецы – это результат многоплодной беременности, при которой две или более яйцеклетки оплодотворяются разными сперматозоидами. В результате каждый плод развивается отдельно, имея свою плаценту и плодный пузырь. В отличие от однояйцевых близнецов, у разнояйцевых близнецов нет идентичной генетической информации – они похожи друг на друга, как любые другие братья и сестры, поскольку унаследовали разные комбинации генов от родителей.

Вчера Джеймс и Кеннеди опубликовали совместный пост в инстаграме и сообщили о новой беременности.

Мэддисон написал на песке «Двойня. Снова», а потом добавил «Близнецы Мэддисон, часть 2....» В видео участвуют трое детей пары, а Кеннеди демонстрирует округлившийся живот и фотографий УЗИ.

Фото: instagram.com/madders

Чего добьется Карпин в «Динамо»?24696 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Daily Mail
logoДжеймс Мэддисон
logoСборная Англии по футболу
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
девушки и спорт
светская хроника
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мэдисон отметил Терри на фото с кубком ЛЕ. Джон в ответ высмеял «Тоттенхэм»: «Отличный сезон, вы должны гордиться! До меня сталось 16 трофеев. Вам нужно еще 900 лет»
3722 мая, 11:26
Мэддисон может пропустить три месяца. Хавбек «Тоттенхэма» травмировал колено
117 мая, 17:18
Мэддисон адресовал Кину празднование гола «МЮ», приложив палец к губам: «На этой неделе было немного какого-то шума». Рой сказал, что Джеймс «неплох», но не выведет «Тоттенхэм» в топ-6
1416 февраля, 21:03
«Заткнись, дурачок 😂». Мэддисон ответил фанату «Тоттенхэма», назвавшему неприемлемым поход Джеймса на дартс после ничьей с «Вулвс»: «Ты угораешь?»
1430 декабря 2024, 13:48
Главные новости
Агент Глебова опроверг информацию о ставках на спорт: «Полный бред, Кирилл этим не занимается. Если будут конкретные обвинения, то будем разбираться, естественно»
1237 минут назад
Лапорта не стал показывать Эстеладу во время похода на гору Монтсеррат в честь 125-летия «Барсы». Президент «блауграны» свернул флаг, чтобы на фото не было видно звезды
848 минут назад
Симеоне демонстративно поаплодировал судье Ковачу после отмены гола «Атлетико» в ворота «ПСЖ» в матче КЧМ
750 минут назадФото
Канисарес о КЧМ: «Упущена прекрасная возможность отдохнуть, игрокам лучше быть в отпуске, чтобы все могли выступить на 100% в следующем сезоне. Посмотрим, не заплатят ли они за это травмами»
850 минут назад
⚽️+🌍+🧠 = меняем знания на призы
сегодня, 10:00Спецпроект
«Ливерпуль» хочет за Нуньеса 60 млн евро. Форвард интересен «Наполи» и «Милану» (Corriere dello Sport)
56сегодня, 09:55
ЦСКА просит за Кисляка 20-25 млн евро. Хавбек интересен «Фенербахче» (Экрем Конур)
73сегодня, 09:39
Орлов о Карпине в «Динамо»: «Не совсем понятно, за какие заслуги – его «Ростов» стал 8-м. Чтобы стать чемпионом, нужен бюджет – не знаю, справится клуб или нет»
67сегодня, 09:38
Иран может не сыграть со сборной России из-за конфликта с Израилем (Sport24)
36сегодня, 09:37
Контакты Батракова, Кисляка, Козлова и еще 11 российских футболистов есть в базе данных нелегального букмекера. Аккаунт одного из игроков РПЛ по-прежнему активен («Mash на спорте»)
59сегодня, 09:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Комо» за 17+5 млн евро купил лучшего ассистента хорватской лиги Батурину у «Динамо» Загреб
39 минут назадФото
Матч «ПСЖ» на КЧМ посмотрели 3,8 млн зрителей во Франции – больше, чем финал Кубка или игру сборной за 3-е место в Лиге наций
29 минут назад
Облак о разгроме от «ПСЖ»: «Судья принимал решения не в пользу «Атлетико» в ключевых моментах. Нельзя жаловаться при счете 0:4, соперник был сильнее»
113 минут назад
«Борнмут» за 14 млн фунтов купил левого защитника «Ренна» Трюффера
119 минут назадФото
В РФС рассматривают вариант проведения стыков между «Волгарем» и «Челябинском» за выход в Первую лигу – матчи вторых с «Машуком» не состоятся из-за отсутствия лицензии у соперника
521 минуту назадВидео
Английский «Льюис», практикующий равную оплату для мужчин и женщин, просит у фанатов 120 тысяч фунтов, чтобы избежать банкротства. Денег не хватает на содержание стадиона и уплату счетов
529 минут назад
21 человек в «Салернитане» пострадал от пищевого отравления. Людей госпитализировали из аэропорта после матча плей-офф Серии B с «Сампдорией». Клуб просит перенести ответную игру
137 минут назад
Витинья о жаре в США после 4:0 «ПСЖ»: «Атлетико» немного сложнее, потому что они играют без мяча. Обеим командам было непросто»
1сегодня, 10:31
«Лацио» и Педро продлили контракт до 2026 года. 37-летний испанец забил 10 голов в 30 матчах Серии А
3сегодня, 10:29
Белезоглу о Гюлере в «Реале»: «С приходом Алонсо мы увидим другого Арду, более опытного. Уже с первого паса было понятно, что он почти совершенный игрок»
4сегодня, 10:19