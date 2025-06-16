Девушка Мэддисона снова беременна двойней. У пары родились разнояйцевые близнецы в 2023-м

Девушка Джеймса Мэддисона снова беременна двойней.

Полузащитник «Тоттенхэма » и сборной Англии и его спутница модель Кеннеди Алекса уже воспитывают троих детей. Первенец пары Лео родился в 2021 году, в 2023-м на свет появились Делайла и Роум – разнояйцевые близнецы.

Разнояйцевые близнецы – это результат многоплодной беременности, при которой две или более яйцеклетки оплодотворяются разными сперматозоидами. В результате каждый плод развивается отдельно, имея свою плаценту и плодный пузырь. В отличие от однояйцевых близнецов, у разнояйцевых близнецов нет идентичной генетической информации – они похожи друг на друга, как любые другие братья и сестры, поскольку унаследовали разные комбинации генов от родителей.

Вчера Джеймс и Кеннеди опубликовали совместный пост в инстаграме и сообщили о новой беременности.

Мэддисон написал на песке «Двойня. Снова», а потом добавил «Близнецы Мэддисон, часть 2....» В видео участвуют трое детей пары, а Кеннеди демонстрирует округлившийся живот и фотографий УЗИ.

Фото: instagram.com/madders