«Заткнись, дурачок 😂». Мэддисон ответил фанату «Тоттенхэма», назвавшему неприемлемым поход Джеймса на дартс после ничьей с «Вулвс»: «Ты угораешь?»
Джеймс Мэддисон ответил фанату, возмутившемуся его походом на турнир по дартсу.
Мэддисон, а также еще один полузащитник «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон накануне посетили престижный турнир по дартсу. Всего за несколько часов до этого «шпоры» сыграли вничью (2:2) с «Вулверхэмптоном» в 19-м туре Премьер-лиги.
Сейчас команда Постекоглу занимает 11-е место в АПЛ. Главный тренер дал игрокам выходные в понедельник и вторник перед матчем с «Ньюкаслом», подтвердив это журналистам.
Однако когда в аккаунте Профессиональной корпорации дартса появилось фото Мэддисона с турнира, один из фанатов «шпор» выразил недовольство.
«Ты угораешь? Мы в такой форме, а ты идешь на дартс? Неприемлемо», – говорилось в комментарии.
12 минут спустя Джеймс ответил: «Заткнись, дурачок», сопроводив сообщение смеющимся эмодзи.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Standard
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