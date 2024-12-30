«Заткнись, дурачок 😂». Мэддисон ответил фанату «Тоттенхэма», назвавшему неприемлемым поход Джеймса на дартс после ничьей с «Вулвс»: «Ты угораешь?»

Джеймс Мэддисон ответил фанату, возмутившемуся его походом на турнир по дартсу.

Мэддисон, а также еще один полузащитник «Тоттенхэма » Бреннан Джонсон накануне посетили престижный турнир по дартсу. Всего за несколько часов до этого «шпоры» сыграли вничью (2:2) с «Вулверхэмптоном » в 19-м туре Премьер-лиги.

Сейчас команда Постекоглу занимает 11-е место в АПЛ . Главный тренер дал игрокам выходные в понедельник и вторник перед матчем с «Ньюкаслом», подтвердив это журналистам.

Однако когда в аккаунте Профессиональной корпорации дартса появилось фото Мэддисона с турнира, один из фанатов «шпор» выразил недовольство.

«Ты угораешь? Мы в такой форме, а ты идешь на дартс? Неприемлемо», – говорилось в комментарии.

12 минут спустя Джеймс ответил: «Заткнись, дурачок», сопроводив сообщение смеющимся эмодзи.