Мэддисон адресовал Кину празднование гола «МЮ», приложив палец к губам: «На этой неделе было немного какого-то шума». Рой сказал, что Джеймс «неплох», но не выведет «Тоттенхэм» в топ-6
Англичанин забил единственный гол в матче 25-го тура АПЛ и принес «Тоттенхэму» победу (1:0).
Неделю назад бывший полузащитник «МЮ» Кин в передаче Stick to Football заявил: «Мэддисон неплох, но если вы думаете, что он вернется и выведет «шпор» в топ-6, то живете в мире грез. Он талантливый футболист, но если бы вы были игроком в раздевалке «Тоттенхэма», и он вернулся в состав, то вы ведь не скажете: «О, Джеймс вернулся – теперь мы в порядке!»
Празднуя гол в сегодняшней игре, 28-летний полузащитник изобразил метание дротика, а затем приложил палец к губам, изобразив жест тишины.
«На этой неделе было немного какого-то шума извне. У всех есть свое мнение. Я хотел ответить делом на поле и надеюсь, что кое-кто особенно оценил мой сегодняшний вклад.
Я сам себя критикую больше, чем кто-либо другой. Если честно, тренер всегда говорит о том, чтобы мы не обращали внимания на внешние разговоры, но иногда это сложно, потому что это постоянно у тебя перед глазами. Можно использовать это как мотивацию, но тренеру больше нравится, когда мы остаемся в своем пузыре и слушаем только его. Но порой это тяжело – соцсети, WhatsApp, люди присылают всякое… Ты все равно это видишь, оно есть.
Особенно когда высказывается какая-то крупная фигура. Но главное – правильно реагировать, и сегодня я это сделал», – сказал Мэддисон в интервью Sky Sports.
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