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  • Мэдисон отметил Терри на фото с кубком ЛЕ. Джон в ответ высмеял «Тоттенхэм»: «Отличный сезон, вы должны гордиться! До меня сталось 16 трофеев. Вам нужно еще 900 лет»
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Мэдисон отметил Терри на фото с кубком ЛЕ. Джон в ответ высмеял «Тоттенхэм»: «Отличный сезон, вы должны гордиться! До меня сталось 16 трофеев. Вам нужно еще 900 лет»

Джон Терри высмеял «Тоттенхэм» после поста Джеймса Мэддисона о победе в ЛЕ.

«Шпоры» победили в Лиге Европы, обыграв «Манчестер Юнайтед» (1:0) в финале турнира.

Мэддисон пропустил финал из-за травмы колена, но активно участвовал в послематчевых празднованиях «Тоттенхэма». Полузащитник вышел на поле, чтобы поднять трофей вместе партнерами по команде, будучи в полной экипировке.

Джеймс напомнил, как Терри так же праздновал в форме, когда пропустил финал Лиги чемпионов-2012 из-за дисквалификации. Мэддисон опубликовал в соцсетях свою фотографию с Бреннаном Джонсоном и с трофеем, подписав ее: «В форме. Полный режим Джона Терри. Что-нибудь скажешь сегодня вечером, Джон?»

Бывший капитан «синих» негативно высказывался о «Тоттенхэме» на протяжении многих лет.

Терри вскоре ответил, напомнив Мэддисону, что выиграл 17 трофеев в «Челси», и высмеял игру «шпор».

«Я помню свой первый трофей, ах, благослови их.

Доставайте текилу. Отличный сезон, ребята, вы все должны гордиться! Осталось 16 [трофеев]. После такого выступления, я думаю, у вас есть шанс. Вам просто нужно еще 900 лет», – написал Терри.

Джон также опубликовал фотографию своего домашнего шкафа с трофеями, в котором есть 5 кубков Премьер-лиги, 5 трофеев Кубка Англии и кубок Лиги чемпионов.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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