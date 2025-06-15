Дэвид просит 15 млн евро за подписание контракта и 5 млн в год «чистыми». Интерес «Ювентуса», «Интера» и «Наполи» к лучшему бомбардиру «Лилля» падает, но трансфер еще возможен
Итальянские топ-клубы разочарованы требованиями Джонатана Дэвида.
По информации La Gazzetta dello Sport, нападающий хочет получить 15 млн евро за подписание контракта и зарабатывать 5 млн евро в год «чистыми». Из-за этого «Ювентус», «Интер» и «Наполи» охладели к лучшему бомбардиру «Лилля», покидающему французский клуб в качестве свободного агента.
При этом подчеркивается, что более выгодных предложений, чем от клубов Серии А, у форварда сборной Канады пока нет, поэтому говорить о том, что его в Италии не будет, преждевременно.
В Лиге 1 в сезоне-2024/25 Дэвид забил 16 голов в 32 играх. Подробно со статистикой 25-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
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