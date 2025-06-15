Дэвид просит 15 млн евро за подписание контракта и 5 млн в год «чистыми». Интерес «Ювентуса», «Интера» и «Наполи» к лучшему бомбардиру «Лилля» падает, но трансфер еще возможен

Итальянские топ-клубы разочарованы требованиями Джонатана Дэвида.

По информации La Gazzetta dello Sport, нападающий хочет получить 15 млн евро за подписание контракта и зарабатывать 5 млн евро в год «чистыми». Из-за этого «Ювентус », «Интер » и «Наполи » охладели к лучшему бомбардиру «Лилля », покидающему французский клуб в качестве свободного агента.

При этом подчеркивается, что более выгодных предложений, чем от клубов Серии А, у форварда сборной Канады пока нет, поэтому говорить о том, что его в Италии не будет, преждевременно.

В Лиге 1 в сезоне-2024/25 Дэвид забил 16 голов в 32 играх. Подробно со статистикой 25-летнего нападающего можно ознакомиться здесь .