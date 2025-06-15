«Ювентус» предлагал «МЮ» обменять Антони на Дугласа Луиса. Переговоры остановились после ухода Джунтоли
«Ювентус» мог подписать Антони в рамках обмена на Дугласа Луиса.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, в подписании вингера «МЮ» был заинтересован бывший спортивный директор «бьянконери» Кристиано Джунтоли.
Сообщается, что «Ювентус» предложил «МЮ» обмен Антони на Дугласа Луиса на правах аренды с правом выкупа. Клубы провели первые переговоры о возможной сделке, однако после того, как Джунтоли покинул свой пост, обсуждение трансфера было приостановлено. Решение о дальнейших переговорах примет новое руководство туринцев во главе с гендиректором Дамьеном Комолли.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Give Me Sport
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