«Ювентус» предлагал «МЮ» обменять Антони на Дугласа Луиса. Переговоры остановились после ухода Джунтоли

«Ювентус» мог подписать Антони в рамках обмена на Дугласа Луиса.

По данным инсайдера Фабрицио Романо , в подписании вингера «МЮ » был заинтересован бывший спортивный директор «бьянконери» Кристиано Джунтоли .

Сообщается, что «Ювентус » предложил «МЮ» обмен Антони на Дугласа Луиса на правах аренды с правом выкупа. Клубы провели первые переговоры о возможной сделке, однако после того, как Джунтоли покинул свой пост, обсуждение трансфера было приостановлено. Решение о дальнейших переговорах примет новое руководство туринцев во главе с гендиректором Дамьеном Комолли.