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«Арсенал» заморозил переговоры по Дьокерешу из-за слишком высоких требований «Спортинга» (Record)

«Арсенал» приостановил переговоры по трансферу Виктора Дьокереша.

Ранее сообщалось, что форвард «Спортинга», общаясь с «Манчестер Юнайтед», дал понять, что предпочитает перейти в состав лондонского клуба.

По информации Record, лондонцы «заморозили» трансфер, потому что «Спортинг» не планирует снижать цену за игрока.

Ранее «канониры» предложили 55 млн евро плюс 10 млн в качестве бонусов, и считают, что этого будет достаточно. Затем «Арсенал» был готов выплатить 70 млн евро в качестве полной суммы, но не пошел дальше, вероятно, потому что этого также было бы недостаточно.

Сейчас же в клубе считают, что у них есть более дешевые варианты, среди которых Беньямин Шешко («Лейпциг») и Олли УоткинсАстон Вилла»).

Отмечается, что Дьокереш все еще хочет подписать контракт с «Арсеналом», но пока что ситуация затормозилась.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport Witness
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoВиктор Дьокереш
возможные трансферы
logoвысшая лига Португалия
logoСпортинг
logoБеньямин Шешко
деньги
logoОлли Уоткинс
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