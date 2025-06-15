«Арсенал» заморозил переговоры по Дьокерешу из-за слишком высоких требований «Спортинга» (Record)
Ранее сообщалось, что форвард «Спортинга», общаясь с «Манчестер Юнайтед», дал понять, что предпочитает перейти в состав лондонского клуба.
По информации Record, лондонцы «заморозили» трансфер, потому что «Спортинг» не планирует снижать цену за игрока.
Ранее «канониры» предложили 55 млн евро плюс 10 млн в качестве бонусов, и считают, что этого будет достаточно. Затем «Арсенал» был готов выплатить 70 млн евро в качестве полной суммы, но не пошел дальше, вероятно, потому что этого также было бы недостаточно.
Сейчас же в клубе считают, что у них есть более дешевые варианты, среди которых Беньямин Шешко («Лейпциг») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).
Отмечается, что Дьокереш все еще хочет подписать контракт с «Арсеналом», но пока что ситуация затормозилась.