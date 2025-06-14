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«Ювентус» сохраняет интерес к Осимхену

«Ювентус» хочет усилить атаку.

Туринский клуб намерен подписать двух ироков в случае ухода Душана Влаховича, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Один из вариантов – выкуп Рандаля Коло-Муани у «ПСЖ» после аренды. «Ювентус» также сохраняет интерес к Виктору Осимхену из «Наполи».

В прошлом сезоне нападающий выступал за «Галатасарай» на правах аренды. Он провел за клуб 41 матч во всех турнирах, забил 37 голов и сделал 7 результативных передач.

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Опубликовано: Sports
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoВиктор Осимхен
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoЮвентус
logoНаполи
logoРандаль Коло-Муани
logoДжанлука Ди Марцио
logoДушан Влахович
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