«Ювентус» сохраняет интерес к Осимхену

«Ювентус» хочет усилить атаку.

Туринский клуб намерен подписать двух ироков в случае ухода Душана Влаховича, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Один из вариантов – выкуп Рандаля Коло-Муани у «ПСЖ» после аренды. «Ювентус » также сохраняет интерес к Виктору Осимхену из «Наполи».

В прошлом сезоне нападающий выступал за «Галатасарай » на правах аренды. Он провел за клуб 41 матч во всех турнирах, забил 37 голов и сделал 7 результативных передач.

Осимхен три раза отказал «Аль-Хилалю». Даже за 45 млн в год!