«Ювентус» сохраняет интерес к Осимхену
«Ювентус» хочет усилить атаку.
Туринский клуб намерен подписать двух ироков в случае ухода Душана Влаховича, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Один из вариантов – выкуп Рандаля Коло-Муани у «ПСЖ» после аренды. «Ювентус» также сохраняет интерес к Виктору Осимхену из «Наполи».
В прошлом сезоне нападающий выступал за «Галатасарай» на правах аренды. Он провел за клуб 41 матч во всех турнирах, забил 37 голов и сделал 7 результативных передач.
Осимхен три раза отказал «Аль-Хилалю». Даже за 45 млн в год!
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Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовано: Sports
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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