Карлос Алькарас: «Буду говорить с Трентом на испанском, если встречусь. Удивился, услышав его речь. Здорово, что он перешел в «Реал», он станет лучшим правым защитником мира»

Карлос Алькарас пообщался бы с Трентом Александер-Арнолдом на испанском языке.

«Если я когда-либо встречусь с ним, то буду говорить с ним на испанском. У него очень хороший испанский. Я удивился, когда услышал его речь. Нелегко представляться новому клубу, новому президенту, новым партнерам на другом языке – и делать это вот так.

Честно, я с огромным уважением отношусь к нему. Здорово, что он перешел в «Реал». Убежден, он станет лучшим правым защитником мира», – сказал теннисист, болеющий за мадридский клуб.

Трент на испанском высказался о переходе в «Реал»: «Это мечта, ставшая реальностью. Я собираюсь завоевать много титулов. Да здравствует «Мадрид»!»