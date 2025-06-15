Карлос Алькарас: «Буду говорить с Трентом на испанском, если встречусь. Удивился, услышав его речь. Здорово, что он перешел в «Реал», он станет лучшим правым защитником мира»
Карлос Алькарас пообщался бы с Трентом Александер-Арнолдом на испанском языке.
«Если я когда-либо встречусь с ним, то буду говорить с ним на испанском. У него очень хороший испанский. Я удивился, когда услышал его речь. Нелегко представляться новому клубу, новому президенту, новым партнерам на другом языке – и делать это вот так.
Честно, я с огромным уважением отношусь к нему. Здорово, что он перешел в «Реал». Убежден, он станет лучшим правым защитником мира», – сказал теннисист, болеющий за мадридский клуб.
Трент на испанском высказался о переходе в «Реал»: «Это мечта, ставшая реальностью. Я собираюсь завоевать много титулов. Да здравствует «Мадрид»!»
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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