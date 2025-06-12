Трент о Пересе: «Он сказал, что доволен моим испанским. С ним «Реал» добился огромного успеха и развития»

Трент Александер-Арнолд рассказал о разговоре с президентом «Реала».

− Что вы почувствовали, встретившись с Флорентино Пересом? Какой совет он вам дал?

− Президент, который так много раз выигрывал Лигу чемпионов, добился такого огромного успеха и так развил клуб... Это невероятно.

Прежде всего, я безмерно благодарен за предоставленную мне возможность присоединиться к этому клубу. Я очень горжусь тем, что перешел в «Реал». Думаю, вместе мы сможем выиграть много трофеев.

Он сказал мне, что доволен тем, как у меня получается говорить по-испански, что, похоже, удивило многих. Но я очень рад, что сделал это. Я хотел начать на правильной ноте, – сказал защитник «Реала ».

Трент на испанском высказался о переходе в «Реал»: «Это мечта, ставшая реальностью. Я собираюсь завоевать много титулов. Да здравствует «Мадрид»!»