Трент об имени на футболке: «Людям сложно, одни называют меня Александром, другие – Арнолдом, третьи – Трентом. Я решил поступить проще»

Трент Александер-Арнолд объяснил, почему на его форме написано имя, а не фамилия.

Сегодня защитник был презентован в качестве игрока «Реала ». Англичанин будет выступать за мадридский клуб под 12-м номером .

− Почему «Трент»? Вы хотите, чтобы вас запомнили так?

− Ну, все просто. За долгое время поездок по Европе я понял, что тема имен сложна для людей. То, что [в моем имени] три слова, – Трент Александер-Арнолд – ведет к тому, что одни называют меня Александром, другие – Арнолдом, третьи – Трентом.

Поэтому я решил, что поступлю проще. Меня зовут Трент, так что оно будет сзади [на футболке]. Пусть люди называют меня так, – сказал Александер-Арнолд.