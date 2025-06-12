Трент об имени на футболке: «Людям сложно, одни называют меня Александром, другие – Арнолдом, третьи – Трентом. Я решил поступить проще»
Трент Александер-Арнолд объяснил, почему на его форме написано имя, а не фамилия.
Сегодня защитник был презентован в качестве игрока «Реала». Англичанин будет выступать за мадридский клуб под 12-м номером.
− Почему «Трент»? Вы хотите, чтобы вас запомнили так?
− Ну, все просто. За долгое время поездок по Европе я понял, что тема имен сложна для людей. То, что [в моем имени] три слова, – Трент Александер-Арнолд – ведет к тому, что одни называют меня Александром, другие – Арнолдом, третьи – Трентом.
Поэтому я решил, что поступлю проще. Меня зовут Трент, так что оно будет сзади [на футболке]. Пусть люди называют меня так, – сказал Александер-Арнолд.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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