Трент на испанском высказался о переходе в «Реал»: «Это мечта, ставшая реальностью. Я собираюсь завоевать много титулов. Да здравствует «Мадрид»!»
Трент Александер-Арнолд высказался о переходе в «Реал» на испанском языке.
Сегодня проходит презентация 26-летнего англичанина в качестве игрока мадридского клуба. Ранее защитник официально подписал контракт с новым клубом.
«Спасибо всем за эту возможность. Подписание контракта с «Мадридом» происходит не каждый день. Это мечта, ставшая реальностью.
Я с нетерпением жду возможности показать свой футбол болельщикам «Реала». Я осознаю ответственность, которую несет игра здесь. Я собираюсь сделать все возможное, чтобы продемонстрировать свою игру и завоевать много титулов.
Большое спасибо и да здравствует «Мадрид!» – сказал Александер-Арнолд.
Трент прошел медосмотр, подписал контракт с «Реалом» и показал футболку с 12-м номером
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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