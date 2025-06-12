Трент на испанском высказался о переходе в «Реал»: «Это мечта, ставшая реальностью. Я собираюсь завоевать много титулов. Да здравствует «Мадрид»!»

Трент Александер-Арнолд высказался о переходе в «Реал» на испанском языке.

Сегодня проходит презентация 26-летнего англичанина в качестве игрока мадридского клуба. Ранее защитник официально подписал контракт с новым клубом.

«Спасибо всем за эту возможность. Подписание контракта с «Мадридом » происходит не каждый день. Это мечта, ставшая реальностью.

Я с нетерпением жду возможности показать свой футбол болельщикам «Реала». Я осознаю ответственность, которую несет игра здесь. Я собираюсь сделать все возможное, чтобы продемонстрировать свою игру и завоевать много титулов.

Большое спасибо и да здравствует «Мадрид!» – сказал Александер-Арнолд .

Трент прошел медосмотр, подписал контракт с «Реалом» и показал футболку с 12-м номером