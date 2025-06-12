Трент о «Реале»: «Мне повезло играть за крупнейший клуб в Англии, а теперь – за крупнейший в Испании. Я знал, что покину «Ливерпуль» только ради «Мадрида»

Трент Александер-Арнолд назвал «Реал» крупнейшим клубом в Испании.

Сегодня прошла презентация экс-защитника «Ливерпуля» в качестве игрока «сливочных».

О переходе в «Реал»

«Я знал, что если я покину «Ливерпуль», то только для того, чтобы перейти в «Реал Мадрид ». В какой-то момент мне пришлось принять решение, и это было правильное время».

О различиях между «Ливерпулем» и «Мадридом»

«Мне повезло играть за крупнейший клуб в Англии, а теперь я буду играть за крупнейший клуб в Испании . Для меня большая честь представлять обе команды.

Здесь от тебя всегда ждут побед, это не меняется. Я думаю, что меняется климат. Что касается команд, то обе ждут от нас завоевания титулов», – сказал защитник «Реала».

Трент высказался о переходе в «Реал» на испанском: «Это мечта, ставшая реальностью. Я собираюсь показать свою игру и завоевать много титулов. Да здравствует «Мадрид!»

Перес о Тренте: «В «Реал» переходит один из лучших крайних защитников мира и легенда «Ливерпуля». Теперь он хочет продолжить творить историю здесь»