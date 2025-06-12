Семшов об уходе Николича из ЦСКА: «Так из клуба не уходят – одно дело, когда топ-5 тебя зовет, другое – Греция. Речь не о спортивной составляющей, по моему мнению»

Игорь Семшов высказался об уходе Марко Николича из ЦСКА.

Сообщалось,что сербский специалист возглавит АЕК.

– Мое мнение – речь не идет о спортивной составляющей, дело не в том, что на поле. Так из клуба не уходят – одно дело, когда тебя зовет топ-5, другое – Греция.

– Стала ли команда слабее после его ухода?

– Скажу так – если будет тренер со стороны, то время для адаптации понадобится и ему, и коллективу. Осенний отрезок в чемпионате команда при Николиче закончила на шестом месте – нужно было всем привыкнуть друг к другу, а перемены пошли только с зимы. Поэтому, если будет новый тренер со стороны, возможно, предстоит перестройка – и потери очков.

С другой стороны, есть костяк, хорошие исполнители. Перемен будет меньше, а смена более безболезненной, если доверят кому-то из штаба, уже бывшего в команде, – сказал бывший игрок сборной России.