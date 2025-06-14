Быстров о Николиче: «Мы, простые люди, никогда не узнаем, почему он ушел. Я не верю ни одному клубу в таких вопросах. Надо ставить такие компенсации, чтобы тренер не уходил»
Владимир Быстров высказался об уходе Марко Николича из ЦСКА.
Сербский специалист покинул пост главного тренера армейцев после сезона работы и возглавил греческий АЕК.
«Надо ставить такие компенсации, чтобы тренер не уходил. Или находить общий язык.
Не знаю, в чем причина. Но уверен, что у них были разногласия. Мне работа Николича понравилась. Но мы, простые люди, никогда не узнаем, почему он ушел. Я не верю ни одному клубу в таких вопросах», – сказал экс-игрок «Спартака» и «Зенита».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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