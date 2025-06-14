Гурцкая о Николиче: «ЦСКА вовремя не положил новый контракт, убрав пункт о выкупе за 600 тысяч. Cчитали, что слово сказано, но на бумаге этого не было. Марко никого не кинул»

Тимур Гурцкая высказался об уходе Марко Николича из ЦСКА.

Сербский специалист ушел из клуба после победы в Фонбет Кубке России и возглавил АЕК.

«Не буду скрывать: я очень хорошо отношусь к Марко и буду отстаивать до последнего, что он не подлец.

Он никого не кинул, поступил максимально корректно в этом своем уходе.

В нашем понимании, наверное, так поступать нельзя. Понимаю, что бывает такая ситуация, когда нет правого и виноватого на сто процентов, каждый допустил осечку, и вторая сторона этим воспользовалась.

На самом деле контракт никто не нарушил. Марко не сослался на то, что он боится находиться в Москве, про семью он не говорил – это за него сказали.

Просто ЦСКА вовремя – 15 мая – не положил ему новый контракт, убрав пункт о выкупе за 600 тысяч. В ЦСКА считали, что слово сказано. Но на бумаге этого не было.

У Марко была такая же ситуация в «Локомотиве». Он относился к этим словам так – отлично, хорошо, но ждал действия.

Получилось, что ЦСКА не отказывался от своих слов. Клуб хотел видеть Марко долгое время на посту главного тренера. Но вот так получилось», – сказал агент Тимур Гурцкая .