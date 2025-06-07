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Сон об отставке Постекоглу: «Навсегда легенда «Тоттенхэма» – благодаря вам я стал лучше как игрок и человек. Ваш подход подарил клубу лучший вечер за последние десятилетия»

Сон Хын Мин прокомментировал увольнение Энджа Постекоглу.

«Тоттенхэм» отправил главного тренера в отставку после сезона, в котором «шпоры» заняли 17-е место в АПЛ и выиграли Лигу Европы.

«Вы изменили траекторию клуба. Вы верили в себя и в нас с самого первого дня и не колебались ни секунды. Даже когда другие колебались.

Вы всегда знали, на что мы способны. Ваш подход подарил клубу лучший вечер за последние десятилетия. Мы сохраним эти воспоминания на всю жизнь.

Вы доверили мне капитанскую повязку – одно из самых высоких моих достижений в карьере. Невероятная привилегия – учиться у вас. Благодаря вам я стал лучше как футболист и как человек.

Эндж Постекоглу, вы навсегда легенда «Тоттенхэма». Спасибо», – написал в социальной сети нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

«Тоттенхэм» уволил Постекоглу. Да, после победы в Лиге Европы

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
logoСон Хын Мин
logoпремьер-лига Англия
logoЭндж Постекоглу
logoТоттенхэм
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