Шавло против расширения РПЛ: «Сегодня клубы есть, а завтра из-за банкротства их нет. Но я бы вспомнил сезон-2011/12, когда после 30 туров разделили таблицу на восьмерки. Было интересно»

Сергей Шавло выступил против изменения количества клубов в Мир РПЛ.

«Не надо расширять лигу или сокращать количество команд. 16 клубов – идеально для нашего чемпионата. Но я бы вспомнил сезон-2011/2012, когда после 30 туров разделили таблицу на восьмерки.

Это был переходный и экспериментальный сезон, но многие европейские чемпионаты играют по этой системе. Это добавляет интриги, интереса, зрелищности.

Вспомните тот сезон. Тогда было очень интересно наблюдать за борьбой что вверху, что внизу. Каждый борется за что-то: чемпионство или сохранение прописки в высшем дивизионе.

Возможно, стоит вернуться к этому варианту, потому что расширять РПЛ до 18-20 команд – сомнительно. Сегодня клубы есть, а завтра из-за банкротства или еще каких-то проблем их нет», – сказал бывший гендиректор «Спартака».