Шавло о «Спартаке»: «Оценил бы сезон двояко. Первая часть была хорошей, особенно концовка. Вторую завалили, если мягко говорить»
Под руководством Деяна Станковича красно-белые заняли 4-е место в Мир РПЛ и не смогли выйти в Суперфинал Кубка России.
– Я бы оценил сезон «Спартака» двояко. Первая часть сезона была хорошей, особенно концовка. Вторую часть сезона мы завалили, если мягко говорить. В тройку не попали. Задача клуба - бороться за золото или быть в тройке. Надежда была на Кубок России, но и там в финал не попали. Сезон был неудачным.
– С чем можете связать неудачу в Кубке России?
– Игры в Кубке России проходят иначе. Игроки в этих матчах должны понимать, что легко не будет ни с какой командой. Нужно биться. Да, где‑то «Спартаку» не повезло, но голы, которые забил «Ростов», нелепые. Результат зафиксирован. Мы пролетели мимо Кубка, – сказал бывший игрок и гендиректор «Спартака».