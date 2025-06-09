«Динамо» интересен Сергеев из «Крыльев», но клуб отпугивает цена в 4,5 млн евро (Иван Карпов)
«Динамо» интересуется Иваном Сергеевым.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, москвичи проявляют интерес к подписанию нападающего «Крыльев Советов», но их отпугивает цена в 4,5 миллиона евро. При этом еще неизвестна сумма комиссии, которую запросит агент Павел Андреев.
В минувшем сезоне Мир РПЛ 30-летний форвард провел 23 матча, отличившись 9 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14231 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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