«Динамо» интересен Сергеев из «Крыльев», но клуб отпугивает цена в 4,5 млн евро (Иван Карпов)

«Динамо» интересуется Иваном Сергеевым.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, москвичи проявляют интерес к подписанию нападающего «Крыльев Советов », но их отпугивает цена в 4,5 миллиона евро. При этом еще неизвестна сумма комиссии, которую запросит агент Павел Андреев .

В минувшем сезоне Мир РПЛ 30-летний форвард провел 23 матча, отличившись 9 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь .