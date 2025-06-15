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Игнатьев о Карпине: «Он умеет разговаривать с игроками в нужной манере, знает испанский и английский. Это должно помочь в общении с легионерами «Динамо»

Борис Игнатьев отметил положительные качества Валерия Карпина.

Накануне главный тренер сборной России подписал с «Динамо» контракт на три года.

«Карпин – один из ведущих наших тренеров, со своей харизмой. Самое главное, что мне в нем нравится, – умеет разговаривать с футболистами. Причем в такой тональности и в такой манере, какая требуется игроку в той или иной ситуации. Очень точно всегда угадывает, что и как надо сказать футболисту, как он это воспримет и насколько разговор окажется действенным.

Плюс, что отличает Карпина, – знает не только русский язык, но и испанский, английский. Это должно помочь ему в общении с легионерами «Динамо». Потому что через переводчика трудно передать те или иные нюансы.

Что будет мешать Карпину работать в «Динамо»? Конечно, совмещение. Тренировать сборную и «Динамо» – две такие большие команды – это, в принципе, ошибка. Такое возможно только в нынешней ситуации, когда Россия отлучена от международных соревнований. Как только нашу страну вернут в Европу, тренер должен будет выбрать какую-то одну команду для работы. Все остальное ему никак не пригодится», – сказал бывший тренер сборной России.

Чего добьется Карпин в «Динамо»?18551 голос
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoСборная России по футболу
Борис Игнатьев
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