Владимир Гранат: «Если Карпин приведет «Динамо» к чемпионству, кто ему возразит?»
Владимир Гранат оценил назначение Валерия Карпина в «Динамо».
«Думаю, у Карпина не будет никаких проблем с совмещением постов, потому что сборная России не играет международные матчи. Как только нас вернут, я был бы только за то, чтобы Карпин уделял время либо сборной, либо «Динамо».
Что касается спартаковского прошлого Карпина, насколько я знаю, Валерий Георгиевич играл больше в иностранных клубах, чем в «Спартаке». Можно взять других футболистов, которые переходили из «Спартака» в «Динамо» и наоборот.
Если Валерий Георгиевич приведет «Динамо» к чемпионству, кто ему возразит? Ведь он шел работать именно в эту команду», – сказал экс-защитник «Динамо».
Чего добьется Карпин в «Динамо»?17904 голоса
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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