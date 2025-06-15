Владимир Гранат: «Если Карпин приведет «Динамо» к чемпионству, кто ему возразит?»

Владимир Гранат оценил назначение Валерия Карпина в «Динамо».

«Думаю, у Карпина не будет никаких проблем с совмещением постов, потому что сборная России не играет международные матчи. Как только нас вернут, я был бы только за то, чтобы Карпин уделял время либо сборной, либо «Динамо».

Что касается спартаковского прошлого Карпина, насколько я знаю, Валерий Георгиевич играл больше в иностранных клубах, чем в «Спартаке». Можно взять других футболистов, которые переходили из «Спартака» в «Динамо» и наоборот.

Если Валерий Георгиевич приведет «Динамо» к чемпионству, кто ему возразит? Ведь он шел работать именно в эту команду», – сказал экс-защитник «Динамо ».