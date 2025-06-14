Лещенко о «Динамо»: «Карпин – один из самых продвинутых наших тренеров. Смысла в иностранцах сейчас не вижу»

Лев Лещенко высоко оценил назначение Валерия Карпина в «Динамо».

«Правильный ход от динамовского руководства. Карпин – один из самых интересных и продвинутых наших тренеров. Я думаю, что он подходящая кандидатура. Кажется, он сможет перезагрузить «Динамо» и встряхнуть игроков. Приход такого опытного человека должен повлиять на команду положительно.

Многие болельщики приветствовали назначении российского тренера. Пора нам переходить на такой формат. Тем более, сейчас смысла в иностранцах я не вижу. Понимаю, если бы играли в еврокубках – тогда нам нужен человек, который хорошо знает западный футбол. А сейчас-то зачем?» – сказал ародный артист России и болельщик «Динамо».