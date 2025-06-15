Канчельскис отрицательно относится к совмещению Карпина: «Ни в одной стране мира не совмещают. Или мы отличаемся чем-то?»

Андрей Канчельскис считает неправильным совмещение постов Валерием Карпиным.

– Справится ли Карпин с совмещением «Динамо» и сборной?

– В конце сезона посмотрим. Результат будет – посмотрим. Не будет – руководители будут делать выводы, это их обязанности. Говорить не о чем, можем только пожелать удачи.

– Как вы отнесетесь к совмещению работы в клубе и в сборной?

– Отрицательно. Думаю, что тренер должен заниматься или конкретно сборной, или клубом. У нас такая ситуация, что можно и совмещать. Но я считаю, что это неправильно, потому что практически ни в одной стране мира не совмещают. Поэтому и у нас должны тоже [не совмещать]. Или мы отличаемся от них чем‑то? Поэтому я считаю, что нужно заниматься или в клубе, или в сборной. Это будет правильно, – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

Совместители в мире – кто, кроме Карпина? Ботсвана, Лесото, Занзибар...

