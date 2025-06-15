Игнатьев о совмещении Карпина: «Не вижу проблем, у сборной сейчас второстепенная значимость. «Динамо» – первая и главная команда для него»

Борис Игнатьев оценил назначение Валерия Карпина в «Динамо».

«С точки зрения профессионализма Карпин – прекрасная фигура, которая, наверное, вызовет одобрение динамовских болельщиков. Валерий Георгиевич авторитетный, хорошо разбирающийся в игровых нюансах тренер. Он заслуживает особого отношения к себе и как футболист.

Задачи у «Динамо» становятся все выше, поэтому руководство клуба приглашает Валерия Георгиевича для того, чтобы по крайней мере включиться за призовые места и выиграть РПЛ , потому что такой авторитетный клуб, как «Динамо», очень давно не выигрывал золотые медали национального первенства страны.

Если рассматривать ситуацию в целом, стоит сказать, что так как мы не играем в официальных матчах, товарищеские игры позволяют Карпину одновременно тренировать и в сборной и в клубе. Но как только появятся официальные матчи у сборной России, нужно будет больше внимания уделять именно главной команде, и нужно будет делать выбор, тренировать на два фронта – очень сложная ситуация.

А на сегодняшний день я лично не вижу никаких проблем, у сборной сейчас второстепенная значимость. «Динамо » будет первой и главной командой для Карпина », – сказал бывший главный тренер сборной России.