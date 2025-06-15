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Приоритет Гарначо – остаться в АПЛ, несмотря на интерес «Байера» тен Хага. Алехандро собирается покинуть «МЮ»

Стали известны планы Алехандро Гарначо.

По данным Фабрицио Романо, приоритет аргентинского полузащитника – остаться в АПЛ. При этом футболист собирается покинуть «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что Гарначо интересуется «Байер», который возглавил экс-тренер «МЮ» Эрик тен Хаг, однако хавбек намерен остаться в Премьер-лиге.

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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
logoАлехандро Гарначо
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
Фабрицио Романо
logoЭрик тен Хаг
возможные трансферы
logoБайер
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