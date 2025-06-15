Приоритет Гарначо – остаться в АПЛ, несмотря на интерес «Байера» тен Хага. Алехандро собирается покинуть «МЮ»

Стали известны планы Алехандро Гарначо.

По данным Фабрицио Романо, приоритет аргентинского полузащитника – остаться в АПЛ . При этом футболист собирается покинуть «Манчестер Юнайтед ».

Отмечается, что Гарначо интересуется «Байер», который возглавил экс-тренер «МЮ» Эрик тен Хаг, однако хавбек намерен остаться в Премьер-лиге.