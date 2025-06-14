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Эдвин ван дер Сар: «Предложил бы «МЮ» вернуть Антони. Но не уверен, что это реально»

Эдвин ван дер Сар полагает, что Антони заслужил второй шанс в «МЮ».

Бразилец провел вторую половину сезона в аренде в «Бетисе», где забил восемь голов и сделал пять результативных передач. 

«К счастью, я больше не в той позиции, чтобы решать, каких игроков должен подписывать клуб, но они движутся в правильном направлении, подписав более опытного нападающего – возможно, и еще одного в ближайшее время.

Оба футболиста, которых они приобрели зимой, хорошие, так что все должно быть в порядке, если они продолжат доверять тренеру. Может быть, Гарначо уйдет – я бы предложил вернуть Антони, но не уверен, что это реально», – сказал бывший вратарь «МЮ». 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Sun
logoАнтони
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoБетис
logoАлехандро Гарначо
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