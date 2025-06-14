Эдвин ван дер Сар: «Предложил бы «МЮ» вернуть Антони. Но не уверен, что это реально»
Эдвин ван дер Сар полагает, что Антони заслужил второй шанс в «МЮ».
Бразилец провел вторую половину сезона в аренде в «Бетисе», где забил восемь голов и сделал пять результативных передач.
«К счастью, я больше не в той позиции, чтобы решать, каких игроков должен подписывать клуб, но они движутся в правильном направлении, подписав более опытного нападающего – возможно, и еще одного в ближайшее время.
Оба футболиста, которых они приобрели зимой, хорошие, так что все должно быть в порядке, если они продолжат доверять тренеру. Может быть, Гарначо уйдет – я бы предложил вернуть Антони, но не уверен, что это реально», – сказал бывший вратарь «МЮ».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Sun
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