Эдвин ван дер Сар: «Предложил бы «МЮ» вернуть Антони. Но не уверен, что это реально»

Эдвин ван дер Сар полагает, что Антони заслужил второй шанс в «МЮ».

Бразилец провел вторую половину сезона в аренде в «Бетисе », где забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

«К счастью, я больше не в той позиции, чтобы решать, каких игроков должен подписывать клуб, но они движутся в правильном направлении, подписав более опытного нападающего – возможно, и еще одного в ближайшее время.

Оба футболиста, которых они приобрели зимой, хорошие, так что все должно быть в порядке, если они продолжат доверять тренеру. Может быть, Гарначо уйдет – я бы предложил вернуть Антони , но не уверен, что это реально», – сказал бывший вратарь «МЮ ».