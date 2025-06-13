«Байер» не подпишет Гарначо – расходы на трансфер и зарплату были бы слишком велики (Флориан Плеттенберг)

Переход Алехандро Гарначо в «Байер» маловероятен.

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг. По его данным, причина заключается в потенциально высоких затратах на трансфер и зарплату. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед » готов расстаться с вингером за 70 млн фунтов.

Леверкузенский клуб, считавшийся претендентом на игрока, в настоящее время сосредоточен на других вариантах.

Вместе с тем 20-летний аргентинец по-прежнему собирается покинуть «МЮ» этим летом, отмечает Плеттенберг.

«МЮ» готов продать Гарначо за 70 млн фунтов. Вингер интересен «Байеру», «Атлетико», «Челси», «Наполи» и «Астон Вилле» (Independent)