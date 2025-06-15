Глава FIGC Гравина: «Гаттузо – символ итальянского футбола. Синий цвет для него как вторая кожа»
Габриэле Гравина прокомментировал назначение Дженнаро Гаттузо в сборную Италии.
«Гаттузо – символ итальянского футбола. Синий цвет для него как вторая кожа. Его мотивация, профессионализм и опыт станут основой для того, чтобы наилучшим образом справиться с этой работой.
Осознавая важность цели, благодарю его за готовность и полную самоотдачу, с которой он принял этот вызов, разделяя проект по общему развитию нашего футбола, в котором синяя майка занимает стратегически важное место», – сказал президент Федерации футбола Италии (FIGC).
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