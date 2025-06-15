Габриэле Гравина прокомментировал назначение Дженнаро Гаттузо в сборную Италии.

«Гаттузо – символ итальянского футбола. Синий цвет для него как вторая кожа. Его мотивация, профессионализм и опыт станут основой для того, чтобы наилучшим образом справиться с этой работой.

Осознавая важность цели, благодарю его за готовность и полную самоотдачу, с которой он принял этот вызов, разделяя проект по общему развитию нашего футбола, в котором синяя майка занимает стратегически важное место», – сказал президент Федерации футбола Италии (FIGC).