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Гаттузо обсудит с главой FIGC назначение в сборную Италии. Встреча с Буффоном прошла хорошо

Дженнаро Гаттузо обсудит с главой федерации Италии назначение в сборную.

Гаттузо стал главным претендентом на пост тренера сборной Италии, после того как Клаудио Раньери официально отказался занять эту должность. 

По информации Sky Sport Italia, 47-летнему специалисту предстоит раунд прямых переговоров с президентом Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравиной, чтобы углубленно обсудить возможное назначение.

Гаттузо уже говорил о работе со сборной с Джанлуиджи Буффоном, который сейчас возглавляет делегацию национальной сборной. Встреча между ними прошла позитивно, и Дженнаро выразил готовность занять пост главного тренера.

Сообщается, что переговоры между Гаттузо и Гравиной могут состояться в ближайшие дни или уже в ночь на пятницу.

Последним местом работы Гаттузо был «Хайдук», который он покинул в начале месяца.

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
logoСборная Италии по футболу
logoДженнаро Гаттузо
logoДжанлуиджи Буффон
logoсерия А Италия
Габриэле Гравина
Федерация футбола Италии
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