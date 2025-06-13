Гаттузо обсудит с главой FIGC назначение в сборную Италии. Встреча с Буффоном прошла хорошо
Гаттузо стал главным претендентом на пост тренера сборной Италии, после того как Клаудио Раньери официально отказался занять эту должность.
По информации Sky Sport Italia, 47-летнему специалисту предстоит раунд прямых переговоров с президентом Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравиной, чтобы углубленно обсудить возможное назначение.
Гаттузо уже говорил о работе со сборной с Джанлуиджи Буффоном, который сейчас возглавляет делегацию национальной сборной. Встреча между ними прошла позитивно, и Дженнаро выразил готовность занять пост главного тренера.
Сообщается, что переговоры между Гаттузо и Гравиной могут состояться в ближайшие дни или уже в ночь на пятницу.
Последним местом работы Гаттузо был «Хайдук», который он покинул в начале месяца.