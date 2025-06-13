Гаттузо обсудит с главой FIGC назначение в сборную Италии. Встреча с Буффоном прошла хорошо

Дженнаро Гаттузо обсудит с главой федерации Италии назначение в сборную.

Гаттузо стал главным претендентом на пост тренера сборной Италии, после того как Клаудио Раньери официально отказался занять эту должность.

По информации Sky Sport Italia, 47-летнему специалисту предстоит раунд прямых переговоров с президентом Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравиной , чтобы углубленно обсудить возможное назначение.

Гаттузо уже говорил о работе со сборной с Джанлуиджи Буффоном , который сейчас возглавляет делегацию национальной сборной. Встреча между ними прошла позитивно, и Дженнаро выразил готовность занять пост главного тренера.

Сообщается, что переговоры между Гаттузо и Гравиной могут состояться в ближайшие дни или уже в ночь на пятницу.

Последним местом работы Гаттузо был «Хайдук», который он покинул в начале месяца.